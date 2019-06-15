Фомин Петр Викторович 09.07.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомин Петр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1956

Дата смерти

15.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1956

Отец: Семьянкин Владимир

Мать: Фомина Ксения Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева-Фомина Александра Ильинична

Рождение ребёнка
29.12.1978

Дочь: Фомина Марина Петровна

Мать ребёнка: Дмитриева-Фомина Александра Ильинична

Рождение ребёнка
26.08.1987

Сын: Фомин Илья Петрович

Мать ребёнка: Дмитриева-Фомина Александра Ильинична

Смерть
15.06.2019

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