Фомин Петр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1956
Дата смерти15.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1956
Отец: Семьянкин Владимир
Мать: Фомина Ксения Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1978
Дочь: Фомина Марина Петровна
Мать ребёнка: Дмитриева-Фомина Александра Ильинична
Рождение ребёнка
26.08.1987
Сын: Фомин Илья Петрович
Мать ребёнка: Дмитриева-Фомина Александра Ильинична
Смерть
15.06.2019