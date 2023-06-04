Некрасова Татьяна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова Татьяна Валерьевна

Некрасова Татьяна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркелова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Маркелов Николай Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Максим Николаевич

Отец ребёнка: Маркелов Николай Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркелов Николай Валентинович