Некрасова Татьяна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркелова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Маркелов Николай Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Максим Николаевич
Отец ребёнка: Маркелов Николай Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно