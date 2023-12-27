Чижова Елена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧижова Елена Яковлева

Чижова Елена Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1900

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Чижов Николай Григорьевич

с. Дьяковское
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Чижов Николай Григорьевич

с. Дьяковское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижов Николай Григорьевич

Смерть
После 1900
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close