Чижова Елена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Чижов Николай Григорьевич
с. Дьяковское
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Чижов Николай Григорьевич
с. Дьяковское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1900