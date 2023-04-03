Кармалыга (Чурилова) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1957
Отец: Чурилов Василий
Мать: Чурилова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.10.1975
Дочь: Коломиец Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Кармалыга Михаил
Рождение ребёнка
24.09.1983
Дочь: Ярошенко Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Кармалыга Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кармалыга Михаил