Кармалыга (Чурилова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кармалыга (Чурилова) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1957

Отец: Чурилов Василий

Мать: Чурилова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.10.1975

Дочь: Коломиец Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Кармалыга Михаил

Рождение ребёнка
24.09.1983

Дочь: Ярошенко Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Кармалыга Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кармалыга Михаил