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Цибисов Иван Михайлович

Место рождения

Чехов, Чехов, Московская область

Дата рождения

1942

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Цибисов Михаил Прохорович

Мать: Цибисова Татьяна Алексеевна

Чехов, Чехов, Московская область
Смерть
1989
Чехов, Чехов, Московская область
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