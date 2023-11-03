Дегтярева Горюнова Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярева Горюнова Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1930

Сын: Дегтярев Георгий Петрович

Отец ребёнка: Дегтярев Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деревенская Дегтярева Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Дегтярев Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярева Попкова Вера Петровна

Отец ребёнка: Дегтярев Петр Яковлевич

Смерть
1937
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