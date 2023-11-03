Дегтярева Горюнова Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1930
Сын: Дегтярев Георгий Петрович
Отец ребёнка: Дегтярев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деревенская Дегтярева Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Дегтярев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дегтярева Попкова Вера Петровна
Отец ребёнка: Дегтярев Петр Яковлевич
Смерть
1937