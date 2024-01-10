Карева Авдотья Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева Авдотья Терентиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Степанида Кондратовна

Отец ребёнка: Карев Кондрат Гаврилов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья Кондратовна

Отец ребёнка: Карев Кондрат Гаврилов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Аксинья Кондратовна

Отец ребёнка: Карев Кондрат Гаврилов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Авдотья Кондратовна

Отец ребёнка: Карев Кондрат Гаврилов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Авдотья Меньшая Кондратовна

Отец ребёнка: Карев Кондрат Гаврилов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Карев Ефим Кондратов

Отец ребёнка: Карев Кондрат Гаврилов

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карев Кондрат Гаврилов

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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