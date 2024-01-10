Карева Авдотья Терентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Степанида Кондратовна
Отец ребёнка: Карев Кондрат Гаврилов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья Кондратовна
Отец ребёнка: Карев Кондрат Гаврилов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Аксинья Кондратовна
Отец ребёнка: Карев Кондрат Гаврилов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Авдотья Кондратовна
Отец ребёнка: Карев Кондрат Гаврилов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Авдотья Меньшая Кондратовна
Отец ребёнка: Карев Кондрат Гаврилов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Карев Ефим Кондратов
Отец ребёнка: Карев Кондрат Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно