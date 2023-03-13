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Седовъ Петръ Даниловъ

Место рождения

Гурьевка, Курмыжскаго уезда

Дата рождения

1706

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1739

Сын: Седовъ Павелъ

Мать ребёнка: Седова Василиса Самойлова

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1742

Сын: Седовъ Степанъ

Мать ребёнка: Седова Василиса Самойлова

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1744

Сын: Седовъ Василий

Мать ребёнка: Седова Василиса Самойлова

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седова Василиса Самойлова