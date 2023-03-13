Седовъ Петръ Даниловъ
Место рожденияГурьевка, Курмыжскаго уезда
Дата рождения1706
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1739
Сын: Седовъ Павелъ
Мать ребёнка: Седова Василиса Самойлова
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1742
Сын: Седовъ Степанъ
Мать ребёнка: Седова Василиса Самойлова
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1744
Сын: Седовъ Василий
Мать ребёнка: Седова Василиса Самойлова
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно