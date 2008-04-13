Каскевич Миша
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1961
Дата смерти13.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1961
Отец: Каскевич Иван
Мать: Каскевич Елена
Рождение ребёнка
11.12.1994
Сын: Каскевич Евгений
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.04.2008