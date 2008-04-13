Каскевич Миша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каскевич Миша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1961

Дата смерти

13.04.2008

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1922 г.р.

Жена

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Дети

1994 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1961

Отец: Каскевич Иван

Мать: Каскевич Елена

Рождение ребёнка
11.12.1994

Сын: Каскевич Евгений

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.04.2008
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