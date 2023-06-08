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Иван
Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Бодягин Петр
1874 г.р.
Мать
Бодягин Даря Егорова
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Бодягин Петр
Мать:
Бодягин Даря Егорова
Смерть
Неизвестно
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