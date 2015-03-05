Евдокимова (Котельникова) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.10.1932
Дата смерти05.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1932
Место жительства
С 1941
Рождение ребёнка
08.08.1953
Сын: Евдокимов Валерий Леонардович
Отец ребёнка: Евдокимов Леонард Георгиевич
Рождение ребёнка
02.10.1955
Сын: Евдокимов Владимир Леонардович
Отец ребёнка: Евдокимов Леонард Георгиевич
Смерть
05.03.2015