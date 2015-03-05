Евдокимова (Котельникова) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Котельникова) Евгения Ивановна

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Место рождения

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

02.10.1932

Дата смерти

05.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1932

Отец: Котельников Иван Иванович

Мать: Котельникова Анна Ивановна

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1941
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.08.1953

Сын: Евдокимов Валерий Леонардович

Отец ребёнка: Евдокимов Леонард Георгиевич

Рождение ребёнка
02.10.1955

Сын: Евдокимов Владимир Леонардович

Отец ребёнка: Евдокимов Леонард Георгиевич

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
05.03.2015
Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
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