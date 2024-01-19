Кузнецова (Быкова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1892
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Параскева Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Федорович
д. Туйская Тарского уезда Тобольской губ.
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Федорович
д. Туйская Тарского уезда Тобольской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1897
Сын: Кузнецов Евфимий Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Федорович
д. Туйская Тарского уезда Тобольской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно