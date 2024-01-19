Кузнецова (Быкова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Быкова) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
17.01.1892

Муж: Кузнецов Павел Федорович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Параскева Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Федорович

д. Туйская Тарского уезда Тобольской губ.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кузнецов Иван Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Федорович

д. Туйская Тарского уезда Тобольской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1897

Сын: Кузнецов Евфимий Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Федорович

д. Туйская Тарского уезда Тобольской губ.
Место жительства
Неизвестно
Тевриз, Тевризский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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