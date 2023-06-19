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Макарова (Климова) Марина Николаева

Место рождения

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Николай Елисеев

Мать: скрыто настройками приватности

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.10.1846

Сын: Климов Зиновiй Федотов

Отец ребёнка: Климов Федот Федотов

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Климов Григорiй Федотов

Отец ребёнка: Климов Федот Федотов

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1851

Сын: Климов Григорiй Федотов

Отец ребёнка: Климов Федот Федотов

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1852

Сын: Климов Семен Федотов

Отец ребёнка: Климов Федот Федотов

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Викул Федотов

Отец ребёнка: Климов Федот Федотов

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно