Макарова (Климова) Марина Николаева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Николай Елисеев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.1846
Отец ребёнка: Климов Федот Федотов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Климов Федот Федотов
Рождение ребёнка
23.01.1851
Отец ребёнка: Климов Федот Федотов
Рождение ребёнка
29.08.1852
Сын: Климов Семен Федотов
Отец ребёнка: Климов Федот Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Викул Федотов
Отец ребёнка: Климов Федот Федотов
Смерть
Неизвестно