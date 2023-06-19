Горбуновъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбуновъ Семенъ

Горбуновъ Семенъ

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Горбуновъ Никита

Мать: Горбунова Авдотья Захарова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Горбуновъ Осипъ

Мать ребёнка: Горбунова Устинья Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Горбунова Устинья Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Горбунова Устинья Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Горбуновъ Петръ

Мать ребёнка: Горбунова Устинья Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Устинья Иванова