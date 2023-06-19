Горбуновъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Горбуновъ Никита
Рождение ребёнка
1768
Сын: Горбуновъ Осипъ
Мать ребёнка: Горбунова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Горбунова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Горбунова Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Горбуновъ Петръ
Мать ребёнка: Горбунова Устинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно