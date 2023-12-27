Доронин Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1891
Сын: Доронин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Доронина Феодосья Михайловна
Бракосочетание
До 30.01.1891
Рождение ребёнка
29.09.1896
Мать ребёнка: Доронина Феодосья Михайловна
Рождение ребёнка
До 1898
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1899
Мать ребёнка: Доронина Феодосья Михайловна
Рождение ребёнка
21.01.1901
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Доронина Феодосья Михайловна
Рождение ребёнка
17.07.1903
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Доронина Феодосья Михайловна
Рождение ребёнка
24.05.1907
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Доронина Феодосья Михайловна
Рождение ребёнка
30.04.1909
Мать ребёнка: Доронина Феодосья Михайловна
Рождение ребёнка
18.03.1913
Мать ребёнка: Доронина Феодосья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920