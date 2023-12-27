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Доронин Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1891

Сын: Доронин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Доронина Феодосья Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 30.01.1891

Жена: Доронина Феодосья Михайловна

Рождение ребёнка
29.09.1896

Сын: Доронин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Доронина Феодосья Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Доронин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1899

Сын: Доронин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Доронина Феодосья Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1901

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Доронина Феодосья Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1903

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Доронина Феодосья Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1907

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Доронина Феодосья Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.04.1909

Сын: Доронин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Доронина Феодосья Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1913

Сын: Доронин Василий Иванович

Мать ребёнка: Доронина Феодосья Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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