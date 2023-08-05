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Платонова Любовь Владимировна
Платонова Любовь Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.06.1956
Пол
Женский
Отец
Пацан Владимир
Мать
Мартыненко Нина Анисимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1956
Отец:
Пацан Владимир
Мать:
Мартыненко Нина Анисимовна
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