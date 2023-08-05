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Платонова Любовь Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1956

Отец: Пацан Владимир

Мать: Мартыненко Нина Анисимовна