Чуркина (Карлова) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Карлова) Анна Иванова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1899

Муж: Чуркин Иван Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.02.1901

Сын: Чуркин Иван Иванов

Отец ребёнка: Чуркин Иван Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.12.1902

Сын: Чуркин Петр Иванов

Отец ребёнка: Чуркин Иван Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.02.1904

Сын: Чуркин Георгий Иванов

Отец ребёнка: Чуркин Иван Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.01.1911

Сын: Чуркин Василий Иванов

Отец ребёнка: Чуркин Иван Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1913

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Чуркин Иван Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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