Чуркина (Карлова) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1899
Муж: Чуркин Иван Михайлов
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.02.1901
Сын: Чуркин Иван Иванов
Отец ребёнка: Чуркин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
18.12.1902
Сын: Чуркин Петр Иванов
Отец ребёнка: Чуркин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
03.02.1904
Отец ребёнка: Чуркин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
29.01.1911
Отец ребёнка: Чуркин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
09.03.1913
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Чуркин Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно