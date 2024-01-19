Тылик Тимофей Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тылик Федор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Тимофеева
Мать ребёнка: Тылик Одарка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Тимофеева
Мать ребёнка: Тылик Одарка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тылик Одарка
Смерть
1938
Причина смерти: от рака желудка