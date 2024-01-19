Тылик Тимофей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тылик Тимофей Федорович

Место рождения

Орликь, Орликская волость, Кобелякский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тылик Федор Иванович

Мать: не указана

Орликь, Орликская волость, Кобелякский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Тимофеева

Мать ребёнка: Тылик Одарка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Тимофеева

Мать ребёнка: Тылик Одарка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тылик Одарка

Смерть
1938
Причина смерти: от рака желудка
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