Пушина (Иутина) Дарья Егорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушин Егор Андреев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1824
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1830
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1849
Дочь: Агапiя Петрова
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно