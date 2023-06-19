Пушина (Иутина) Дарья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушина (Иутина) Дарья Егорова

Место рождения

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

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Скрыто настройками приватности
1849 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушин Егор Андреев

Мать: скрыто настройками приватности

Анисимов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1824

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1849

Дочь: Агапiя Петрова

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ильин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно