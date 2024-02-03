Кочуров Иван Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1832
Жена: Кочурова Анна Яковлева
Салтосарайская, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Знаменская церковь деревни Могильной Солтосар.волости
Место жительства
Неизвестно
Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно