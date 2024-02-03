Кочуров Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочуров Иван Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1832

Жена: Кочурова Анна Яковлева

Салтосарайская, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Знаменская церковь деревни Могильной Солтосар.волости
Место жительства
Неизвестно
Ягодная, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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