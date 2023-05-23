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Nakus Johann
Nakus Johann
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.07.1812
Дата смерти
10.05.1834
Пол
Мужской
Отец
Nakus Tõnno
1784 г.р.
Мать
(Lippus) Anno
Около 1780 г.р.
Дети
Не указаны
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ВВ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1812
Отец:
Nakus Tõnno
Мать:
Anno
Смерть
10.05.1834
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