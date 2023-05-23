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Nakus Johann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1812

Дата смерти

10.05.1834

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1812

Отец: Nakus Tõnno

Мать: Anno

Смерть
10.05.1834