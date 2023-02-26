Федотова Елена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Елена Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1855

Сын: Федотов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Федотов Иван Петров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Федотов Павел Иванов

Отец ребёнка: Федотов Иван Петров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Акишина Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Федотов Иван Петров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно