Федотова Елена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1855
Отец ребёнка: Федотов Иван Петров
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Федотов Павел Иванов
Отец ребёнка: Федотов Иван Петров
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Акишина Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Федотов Иван Петров
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно