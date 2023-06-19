Парфеновъ Данила
Место рождения
Дата рождения1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Бондяева Матрена
Мать ребёнка: Парфенова Пелагея Кузьмина
Рождение ребёнка
1891
Сын: Парфеновъ Самуилъ
Мать ребёнка: Парфенова Пелагея Кузьмина
Самарскій хуторъ
Рождение ребёнка
30.08.1895
Дочь: Ефимия
Мать ребёнка: Парфенова Пелагея Кузьмина
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Парфенова Пелагея Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно