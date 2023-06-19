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Парфеновъ Данила

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Парфеновъ Тимофей (приемышъ. Павла Косарева)

Мать: Парфенова Дарья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Бондяева Матрена

Мать ребёнка: Парфенова Пелагея Кузьмина

Рождение ребёнка
1891

Сын: Парфеновъ Самуилъ

Мать ребёнка: Парфенова Пелагея Кузьмина

Самарскій хуторъ
Рождение ребёнка
30.08.1895

Дочь: Ефимия

Мать ребёнка: Парфенова Пелагея Кузьмина

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфенова Пелагея Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфенова Пелагея Кузьмина