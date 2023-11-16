Ураков Фёдор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смерти25.02.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826
Отец: Ураков Василий Николаев
Мать: Уракова Федосья Семёнова
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Дочь: Овечкина Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Уракова Лукерья Кононова
Упоминается в возрасте 20 лет в МК 1869 прихода Куракино, лист 247 (№9), часть вторая "О бракосочетавшихся".
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Дочь: Матрона Фёдорова
Мать ребёнка: Уракова Лукерья Кононова
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Дочь: Наталья Фёдорова
Мать ребёнка: Уракова Лукерья Кононова
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Екатерина Фёдорова
Мать ребёнка: Уракова Лукерья Кононова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уракова Лукерья Кононова
Смерть
25.02.1865
МК прихода села Куракино №18 в возрасте 35 лет "от горячки"