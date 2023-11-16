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Ураков Фёдор Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

25.02.1865

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1799 г.р.

Мать

Около 1793 г.р.

Жена

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: Ураков Василий Николаев

Мать: Уракова Федосья Семёнова

Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Дочь: Овечкина Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Уракова Лукерья Кононова

Упоминается в возрасте 20 лет в МК 1869 прихода Куракино, лист 247 (№9), часть вторая "О бракосочетавшихся".
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: Матрона Фёдорова

Мать ребёнка: Уракова Лукерья Кононова

Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Дочь: Наталья Фёдорова

Мать ребёнка: Уракова Лукерья Кононова

Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Екатерина Фёдорова

Мать ребёнка: Уракова Лукерья Кононова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уракова Лукерья Кононова

Смерть
25.02.1865
МК прихода села Куракино №18 в возрасте 35 лет "от горячки"
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