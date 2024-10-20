Казунина Феоклиста Около 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казунина Феоклиста

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1804 по 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казунин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Казунин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Казунин Андрей Яковлевич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Казунин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Казунин Андрей Яковлевич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Казунин Философ Андреевич

Отец ребёнка: Казунин Андрей Яковлевич

Душнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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