Яшин Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Яшин Василий Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Яшина Агафья Петровна
Мать ребёнка: Яшина Офимья Алексеевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Яшин Исая Пеетрович
Мать ребёнка: Яшина Офимья Алексеевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Яшина Федосья Петровна
Мать ребёнка: Яшина Офимья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яшина Офимья Алексеевна
Смерть
Неизвестно