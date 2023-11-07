Яшин Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшин Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Яшин Василий Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Яшина Агафья Петровна

Мать ребёнка: Яшина Офимья Алексеевна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Яшин Исая Пеетрович

Мать ребёнка: Яшина Офимья Алексеевна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Яшина Федосья Петровна

Мать ребёнка: Яшина Офимья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшина Офимья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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