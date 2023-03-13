Микерина Марья (Марфа) Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Решетова Домна
Отец ребёнка: Микеринъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Микеринъ Егоръ
Отец ребёнка: Микеринъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Мирскова Татьяна
Отец ребёнка: Микеринъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Микеринъ Трофимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Микеринъ Трофимъ