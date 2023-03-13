Микерина Марья (Марфа) Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМикерина Марья (Марфа) Карпова

Микерина Марья (Марфа) Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Решетова Домна

Отец ребёнка: Микеринъ Трофимъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Микеринъ Егоръ

Отец ребёнка: Микеринъ Трофимъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Мирскова Татьяна

Отец ребёнка: Микеринъ Трофимъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Микеринъ Трофимъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микеринъ Трофимъ