Яков Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Семён

Мать: Матрена Осиповна

Смерть
Неизвестно