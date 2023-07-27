Клепикова (Соколова) Евгения Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1844
Дочь: Татьяна Прокопьева
Отец ребёнка: Клепиков Прокопий Никифоров
Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно