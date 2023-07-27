Клепикова (Соколова) Евгения Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Соколова) Евгения Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1844

Дочь: Татьяна Прокопьева

Отец ребёнка: Клепиков Прокопий Никифоров

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиков Прокопий Никифоров

Смерть
Неизвестно