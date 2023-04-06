Афонин Кондрат Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиДо 1955
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Афонин Давид (Давыд?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Афонин Андрей Кондратьевич
Мать ребёнка: Афонина Матрена
Черемошное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Афонина Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Кондратьевна
Мать ребёнка: Афонина Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афонина Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афонина Матрена
Смерть
До 1955