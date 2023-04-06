Афонин Кондрат Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонин Кондрат Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

До 1955

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1893 г.р.
Около 1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Афонин Давид (Давыд?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Афонин Андрей Кондратьевич

Мать ребёнка: Афонина Матрена

Черемошное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Афонина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Кондратьевна

Мать ребёнка: Афонина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонина Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Матрена

Смерть
До 1955