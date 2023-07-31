Аким Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Елисей Спиридонович
Мать: Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
23.01.1844
Дочь: Анна Акимовна
Мать ребёнка: Мавра Силаньтевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Григорий Акимович
Мать ребёнка: Мавра Силаньтевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иван Акимович
Мать ребёнка: Мавра Силаньтевна
Рождение ребёнка
13.04.1850
Дочь: Ирина Акимовна
Мать ребёнка: Мавра Силаньтевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Силаньтевна
Смерть
Неизвестно