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Аким Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Елисей Спиридонович

Мать: Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
23.01.1844

Дочь: Анна Акимовна

Мать ребёнка: Мавра Силаньтевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Григорий Акимович

Мать ребёнка: Мавра Силаньтевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Иван Акимович

Мать ребёнка: Мавра Силаньтевна

Рождение ребёнка
13.04.1850

Дочь: Ирина Акимовна

Мать ребёнка: Мавра Силаньтевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Силаньтевна

Смерть
Неизвестно