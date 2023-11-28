Глушков Фотей Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глушков Емельян Федотов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Глушков Иван Фотиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Глушков Иев Фотиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Глушков Семен Фотиев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно