Глушков Фотей Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушков Фотей Емельянов

Глушков Фотей Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глушков Емельян Федотов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Глушков Иван Фотиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Глушков Иев Фотиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Глушков Прохор Фотиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Глушков Семен Фотиев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close