Захаренко (Ткаченко) Екатерина Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаренко (Ткаченко) Екатерина Мироновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Ткаченко Мирон Яковлевич

Мать: Агафия Федоровна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
30.10.1877

Муж: Захаренко Митрофан Гаврилович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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