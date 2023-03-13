Фомина Ефросинья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1911
Сын: Фоминъ Никита
Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
23.07.1912
Сын: Фоминъ Степанъ
Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
23.02.1915
Сын: Фоминъ Василий
Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фоминъ Иванъ