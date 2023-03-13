Фомина Ефросинья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Ефросинья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1911

Сын: Фоминъ Никита

Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
23.07.1912

Сын: Фоминъ Степанъ

Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
23.02.1915

Сын: Фоминъ Василий

Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминъ Иванъ