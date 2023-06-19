Анцыферова (Новикова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анцыферова (Новикова) Прасковья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Новиковъ Викторъ

Мать: Новикова Татьяна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Анцыферовъ Иванъ

Отец ребёнка: Анцыферовъ Егоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Анцыферовъ Андрей

Отец ребёнка: Анцыферовъ Егоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Анцыферовъ Егоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Анцыферовъ Ефимъ

Отец ребёнка: Анцыферовъ Егоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцыферовъ Егоръ