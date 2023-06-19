Анцыферова (Новикова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Новиковъ Викторъ
Мать: Новикова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Анцыферовъ Иванъ
Отец ребёнка: Анцыферовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1854
Сын: Анцыферовъ Андрей
Отец ребёнка: Анцыферовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Анцыферовъ Егоръ
Рождение ребёнка
1860
Сын: Анцыферовъ Ефимъ
Отец ребёнка: Анцыферовъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анцыферовъ Егоръ