Марка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Данила

Мать: Козина Прасковья Козмина