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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786
Пол
Мужской
Отец
Данила
1761 г.р.
Мать
Козина Прасковья Козмина
1766 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Данила
Мать:
Козина Прасковья Козмина
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