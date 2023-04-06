Калачева Устинья Измайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Калачев Мамонт Васильев
Рождение ребёнка
29.08.1811
Дочь: Марфа Мамонтова
Отец ребёнка: Калачев Мамонт Васильев
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Калачев Мамонт Васильев
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Калачев Мамонт Васильев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Степанида Мамонтова
Отец ребёнка: Калачев Мамонт Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно