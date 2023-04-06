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Калачева Устинья Измайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Калачев Максим Мамонтов

Отец ребёнка: Калачев Мамонт Васильев

Рождение ребёнка
29.08.1811

Дочь: Марфа Мамонтова

Отец ребёнка: Калачев Мамонт Васильев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Калачев Михаил Мамонтов

Отец ребёнка: Калачев Мамонт Васильев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Калачев Дмитрий Мамонтов

Отец ребёнка: Калачев Мамонт Васильев

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Степанида Мамонтова

Отец ребёнка: Калачев Мамонт Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калачев Мамонт Васильев

Смерть
Неизвестно