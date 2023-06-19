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Уренева Мария Михаиловна

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Уренев Николай Михаилович

Отец ребёнка: Уренев Михаил Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матрена Михаиловна

Отец ребёнка: Уренев Михаил Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уренев Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно