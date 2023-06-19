Федюкина (Машкова) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения21.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1983
Бракосочетание
27.08.2013
Рождение ребёнка
03.12.2013
Дочь: Федюкина Софья Николаевна
Отец ребёнка: Федюкин Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
15.05.2015
Дочь: Федюкина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Федюкин Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
25.08.2020
Дочь: Федюкина Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Федюкин Николай Евгеньевич