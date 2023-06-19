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Федюкина (Машкова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

21.04.1983

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1983

Отец: Машков Владимир Владимирович

Мать: Машкова Наталья Николаевна

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
27.08.2013

Муж: Федюкин Николай Евгеньевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.12.2013

Дочь: Федюкина Софья Николаевна

Отец ребёнка: Федюкин Николай Евгеньевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.05.2015

Дочь: Федюкина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Федюкин Николай Евгеньевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.08.2020

Дочь: Федюкина Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Федюкин Николай Евгеньевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край