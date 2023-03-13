Булыкина Настасья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Булыкинъ Владимиръ
Отец ребёнка: Булыкинъ Герасимъ
Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762
Сын: Булыкинъ Якимъ
Отец ребёнка: Булыкинъ Герасимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булыкинъ Герасимъ
Смерть
1794
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область