Булыкина Настасья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыкина Настасья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Булыкинъ Владимиръ

Отец ребёнка: Булыкинъ Герасимъ

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Булыкинъ Якимъ

Отец ребёнка: Булыкинъ Герасимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булыкинъ Герасимъ

Смерть
1794
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область