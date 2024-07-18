Паклин Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1868 ст.
Дата смерти16.07.1913 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1868 ст.
Отец: Паклин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1894 ст.
Мать ребёнка: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова
Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.
Дочь: Паклина Мария Иванова
Мать ребёнка: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова
Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.
Дочь: Паклина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова
Рождение ребёнка
14.10.1897 ст.
Сын: Паклин Андрей Иванов
Мать ребёнка: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова
Рождение ребёнка
28.07.1899 ст.
Дочь: Паклина Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Дочь
Мать ребёнка: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сын
Мать ребёнка: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова
Рождение ребёнка
04.08.1907
Дочь: Паклина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова
Смерть
16.07.1913 ст.
45 лет боль желудка
Похороны
18.07.1913 ст.