Паклин Иван Иванов Вычислено 1868 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Паклин Иван Иванов

Место рождения

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Вычислено 1868 ст.

Дата смерти

16.07.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868 ст.

Отец: Паклин Иван

Мать: не указана

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова

Рождение ребёнка
14.07.1894 ст.

Сын: Паклин Владимир Иванов

Мать ребёнка: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.

Дочь: Паклина Мария Иванова

Мать ребёнка: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.07.1896 ст.

Дочь: Паклина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.10.1897 ст.

Сын: Паклин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.07.1899 ст.

Дочь: Паклина Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Дочь

Мать ребёнка: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сын

Мать ребёнка: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова

Рождение ребёнка
04.08.1907

Дочь: Паклина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Паклина (Устимова) Агафья Герасимова

Смерть
16.07.1913 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
45 лет боль желудка
Похороны
18.07.1913 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

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