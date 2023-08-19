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Скрипник Алексей Евгеньевич
Скрипник Алексей Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.1969
Пол
Мужской
Отец
Скрипник Евгений Алексеевич
1947 г.р.
Мать
Скрипник (Кононенко) Любовь Петровна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1969
Отец:
Скрипник Евгений Алексеевич
Мать:
Скрипник Любовь Петровна
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