Дорогина Ефросинья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1908
Отец ребёнка: Дорогин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Дорогин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Дорогин Андрей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно