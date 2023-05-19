Некрасова (-) Агрипена Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Агрипена Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1856

Сын: Некрасов Павел Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Некрасов Иван Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно