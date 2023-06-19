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Кузнецов Василий Федорович

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кузнецов Федор Дмитриевич

Мать: Кузнецова Анастасия Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Меланья

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Меланья

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кузнецов Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Меланья

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Даниловна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Екатерина Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Меланья

Смерть
Неизвестно