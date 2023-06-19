Кузнецов Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова Меланья
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова Меланья
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кузнецов Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Меланья
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Меланья
Смерть
Неизвестно