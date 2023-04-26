Полуянов Георгий Степанович
Место рожденияДеревня Федоровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Полуянов Степан Иванович
Мать: не указана
Деревня Федоровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
09.01.1887
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно