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Полуянов Георгий Степанович

Место рождения

Деревня Федоровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Полуянов Степан Иванович

Мать: не указана

Деревня Федоровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
09.01.1887

Жена: Полуянова Мария Алексеева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно