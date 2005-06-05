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Мартынова Виктория Алексеевна
Мартынова Виктория Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.06.2005
Пол
Женский
Отец
Мартынов Алексей Валентинович
1975 г.р.
Мать
Мартынова Ольга Сергеевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.2005
Отец:
Мартынов Алексей Валентинович
Мать:
Мартынова Ольга Сергеевна
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