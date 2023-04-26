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Краснов Иван Иванович

Место рождения

Село Троицкий Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Троицкий Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кислинская Ирина Краснова

Мать ребёнка: не указана

Село Троицкий Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно