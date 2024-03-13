Павлов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1987
Дочь: Лобанова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Павлова (Камзина) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1990
Сын: Павлов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Павлова (Камзина) Лидия Ивановна