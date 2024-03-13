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Павлов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова (Камзина) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
13.06.1987

Дочь: Лобанова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Павлова (Камзина) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.1990

Сын: Павлов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Павлова (Камзина) Лидия Ивановна

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