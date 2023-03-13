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(Сычева) Меланія
(Сычева) Меланія
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
06.01.1868
Пол
Женский
Отец
Сычевъ Григорій
1840 г.р.
Мать
Сычева (Козырялова) Пелагѣя
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
06.01.1868
Отец:
Сычевъ Григорій
Мать:
Сычева Пелагѣя
Александровка
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